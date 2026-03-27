Volanti delle nevi Etna, 5 soccorsi sulle piste e 2 sanzioni a sciatori

Proseguono le attività di vigilanza delle “Volanti delle nevi” della Polizia di Stato sui versanti dell’Etna, con particolare attenzione all’area di Piano Provenzana, dove, nonostante l’avvio della stagione primaverile, le condizioni climatiche ancora rigide continuano a favorire la presenza di sciatori e snowboarder.

Negli ultimi giorni, gli operatori del nucleo sciatori della Questura di Catania sono intervenuti per prestare assistenza a cinque persone coinvolte in incidenti di lieve entità sulle piste. Gli episodi, nella maggior parte dei casi, sono stati ricondotti a cadute accidentali, spesso determinate da una preparazione tecnica non adeguata. In alcune circostanze si è reso necessario l’intervento di soccorso anche per altri utenti coinvolti indirettamente negli incidenti.

Durante le operazioni di verifica e ricostruzione delle dinamiche, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnato con motoslitte e sci, ha accertato alcune irregolarità. In particolare, uno sciatore è risultato privo della copertura assicurativa obbligatoria per eventuali danni a terzi. Un secondo soggetto è stato invece sanzionato per aver tentato di accedere alle piste senza indossare il casco protettivo, dispositivo reso obbligatorio per tutti gli utenti senza distinzione di età.

Le attività di pattugliamento e soccorso, affidate a personale specializzato, continueranno nei prossimi giorni, in concomitanza con la fase conclusiva della stagione sciistica.

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