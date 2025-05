Calcio universitario CUS Catania segna un importante traguardo

Il CUS Catania Calcio ha concluso il suo primo anno di attività con una promozione in Seconda Categoria, raggiunta grazie a una squadra composta esclusivamente da studenti dell’Università di Catania. L’esordio nel campionato di Terza Categoria, iniziato il 2 novembre 2024, si è concluso con un secondo posto nella stagione regolare, che ha permesso l’accesso ai playoff. In semifinale, il CUS ha superato il Real Eubea con un risultato di 2-0, mentre in finale ha pareggiato 2-2 contro la Scordiense in una partita che si è decisa ai supplementari, garantendo la promozione per la miglior posizione in classifica.

La partita decisiva si è svolta con un primo tempo senza reti. Nella ripresa, Ayoub ha sbloccato il risultato con una punizione dal limite. La Scordiense ha pareggiato con una rete in mischia a 15 minuti dal termine. Nei supplementari, Palma ha riportato in vantaggio il CUS con un colpo di testa su calcio d’angolo, ma l’avversaria ha nuovamente pareggiato a otto minuti dalla fine, nonostante l’espulsione di un suo giocatore. Il risultato finale ha confermato la promozione del CUS Catania.

Il progetto, fortemente voluto dal delegato del Rettore Ignazio Barbagallo e sostenuto dalla Consulta degli Studenti, varie associazioni universitarie e dal CUS Catania, ha visto la sua ufficializzazione nel 2024 con l’approvazione del Rettore Francesco Priolo. Barbagallo ha evidenziato che agli open day di ottobre hanno partecipato oltre 150 ragazzi, selezionando un gruppo di più di 30 atleti uniti da un forte legame accademico e umano. “Il calcio universitario non poteva più essere escluso dalla struttura sportiva ufficiale del CUS e questa promozione rappresenta il compimento di un sogno,” ha dichiarato.

Il presidente del CUS Catania, Massimo Oliveri, ha espresso soddisfazione per l’impegno e l’entusiasmo dimostrati dai calciatori universitari, sottolineando il ruolo determinante dello staff tecnico e in particolare di Barbagallo e del dirigente Alberto Cigalini. La guida della squadra è affidata al capitano Murtada Braima Aglianó, studente di Economia Aziendale, e al vicecapitano Manuel Sciuto, studente di Ingegneria Gestionale, rappresentanti di un gruppo formato da giovani provenienti da diversi dipartimenti dell’Ateneo.

