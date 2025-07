Gioiosa Gustosa 2025 tra eccellenze locali e programmazione culturale

di Maria Cristina Miragliotta – La prima delle tre serate della dodicesima edizione di Gioiosa Gustosa si è svolta a Gioiosa Marea il 25 luglio 2025, animando le piazze e le vie della cittadina con un’ampia partecipazione. «Già dai primi minuti la piazza era strapiena di persone – ha dichiarato l’assessore Teodoro La Monica – segno evidente di una manifestazione apprezzata e capace di attrarre pubblico». Tra le novità di quest’anno, il servizio navetta richiesto da tutti i villaggi turistici ha ricevuto numerose prenotazioni, con telefonate continue da strutture circostanti: l’obiettivo, ha spiegato l’assessore, è «sviluppare il turismo», una strategia che trova riscontri concreti nel crescente flusso di visitatori.

Il programma ha visto l’ingresso di nuovi produttori, selezionati per la loro attività diretta sul territorio: «I produttori sono chi coltiva la terra e porta i propri frutti in piazza, per farli gustare ai cittadini». Tutte le aziende presenti sono di origine siciliana, a conferma dell’intento di valorizzare le eccellenze locali.

Per estendere l’offerta turistica oltre i mesi estivi, l’organizzazione ha in programma per la sera successiva un convegno sul rapporto tra beni archeologici, territorio e cibo. L’iniziativa punta a integrare storia e gastronomia, prolungando il flusso di visitatori durante tutto l’anno, anziché concentrarlo esclusivamente nella stagione calda. Appuntamento alle due prossime serate del 26 e 27 luglio.

