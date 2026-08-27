Pulizia urbana a Messina, Musolino critica la gestione degli interventi

La gestione della scerbatura e della pulizia degli spazi pubblici a Messina torna al centro dell’intervento politico della senatrice Dafne Musolino, vice capogruppo al Senato di Italia Viva – Casa riformista. In una nota, la parlamentare richiama un video pubblicato sui social dal consigliere Cacciotto, nel quale vengono documentate alcune condizioni riscontrate in diverse zone della città.

Musolino utilizza toni ironici per contestare le modalità con cui, a suo giudizio, Messina Servizi starebbe effettuando gli interventi. «Grazie a Messina Servizi, scopriamo che le pulizie cittadine si dividono ormai in tre nuove e affascinanti categorie», afferma la senatrice, distinguendo tra quella che definisce «scerbatura santificata», limitata ai percorsi interessati dalle processioni, la «scerbatura delle fermate ATM», circoscritta alle aree delle pensiline, e la «scerbatura all’ombra».

Quest’ultimo riferimento riguarda la Passeggiata a Mare, dove, secondo quanto denunciato, le aree maggiormente visibili e assolate sarebbero interessate dagli interventi, mentre sotto le magnolie permarrebbero vegetazione e rifiuti.

La senatrice interviene inoltre sulla cosiddetta «direttiva Carrubba», contestando le limitazioni previste nelle comunicazioni istituzionali dei consiglieri di Circoscrizione verso sindaco e dirigenti. Musolino definisce tale situazione «un bavaglio istituzionale in piena regola».

«Meno male che, forse, a una senatrice è ancora concesso domandare senza incorrere in sanzioni», conclude Musolino, annunciando l’intenzione di chiedere chiarimenti sulle modalità di organizzazione dei servizi di pulizia cittadina.

👁 Articolo letto 95 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.