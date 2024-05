Sfida artistica tra Intelligenza Artificiale e Salonia a Messina

La Chiesa di Santa Maria Alemanna a Messina ospiterà giovedì 16 maggio alle 19:30 un evento unico: una sfida tra il noto artista Dimitri Salonia e un’intelligenza artificiale generativa. Il confronto, organizzato nell’ambito del “Coffe Talk: Intelligenza ARTificiale – dialoghi creativi e arti visive”, rappresenta una prima assoluta in Sicilia. Salonia, fondatore della Scuola Coloristica Siciliana, affiancato dall’allieva Lidia Monachino, gareggerà contro l’AI guidata da Gaia Roccaforte, ingegnere biomedico del CNR IRIB di Messina.

Durante l’evento saranno presentati i primi risultati del progetto ADAPT-MI, mirato a migliorare la gestione diagnostica e terapeutica di pazienti con traumi e deficit motori tramite una piattaforma innovativa di Open-AI Innovation. Questo progetto è promosso da COT, CNR IRIB ed Elis, con il sostegno del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT).

La competizione tra artista e AI solleva questioni affascinanti sul futuro della creatività umana. Gli artisti possono vedere l’AI come uno strumento aggiuntivo nel loro processo creativo, capace di generare nuove visioni oltre i limiti tradizionali dell’immaginazione umana. Tuttavia, questo rapporto porta anche a riflettere sulla natura dell’arte e sull’essenza dell’artista. L’AI non sostituisce l’artista ma collabora con esso, creando nuove opportunità per l’esplorazione creativa.

La serata, moderata dal dirigente tecnologo del CNR Marco Ferrazzoli, prevede anche un intervento di Alfredo Ferro, professore emerito di Informatica dell’Università di Catania, che discuterà delle applicazioni future dell’AI. L’azienda BNO Informatica di Messina mostrerà le capacità di un vecchio Commodore 64 equipaggiato con l’AI generativa.

Dimitri Salonia ha sottolineato l’impatto dell’AI generativa nel campo delle arti visive, evidenziando come questa tecnologia possa ampliare il perimetro delle arti visive, coinvolgendo nuove figure professionali. Salonia ha anche messo in guardia contro il rischio di svalutazione dovuto alla facilità di produzione, sottolineando la necessità per gli artisti di distinguersi.

Durante l’evento si parlerà del progetto ADAPT-MI, che mira a sviluppare nuovi algoritmi basati su AI generativa per migliorare la gestione di soggetti con deficit motori. Giovanni Pioggia del CNR IRIB di Messina e Marco Ferlazzo, Presidente di COT, hanno spiegato che l’obiettivo principale è migliorare la diagnosi e il trattamento in ambito ortopedico e neuro-robotico. Il progetto coinvolge partner di eccellenza nella ricerca clinica e PMI innovative.

L’incontro è patrocinato dal Comune di Messina e dall’Istituto Superiore Antonello, ed è stato proposto dai partner del progetto ADAPT-MI in collaborazione con CNR IRIB di Messina e Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.). L’organizzazione è a cura di Caffè Barbera e membri del CNR IRIB di Messina: Flavia Marino, Rosa Musotto, Alfio Puglisi, Stefania Gismondo e Giovanni Pioggia.

