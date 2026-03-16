Asp Siracusa, nuovi medici di famiglia per l’assistenza di base

L’Azienda sanitaria provinciale di Siracusa ha avviato una serie di misure per fronteggiare le difficoltà registrate a Sortino nel servizio di medicina generale, determinate dai recenti pensionamenti di alcuni medici di famiglia. L’intervento mira a garantire la continuità dell’assistenza sanitaria di base ai residenti, riducendo i tempi di attesa e facilitando l’accesso alle prestazioni.

Per rispondere alle esigenze della popolazione, l’Asp ha già attivato due nuovi professionisti che hanno iniziato l’attività il 2 marzo con incarichi provvisori. La soluzione temporanea consente di assicurare il servizio nell’immediato mentre prosegue la procedura amministrativa per la copertura definitiva dei posti disponibili.

Attualmente risultano tre le sedi vacanti nel territorio di Sortino. L’azienda sanitaria ha già completato la ricognizione delle necessità assistenziali e trasmesso i dati all’Assessorato regionale della Salute. Le graduatorie regionali sono state definite e l’assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato dovrebbe concludersi entro il mese in corso.

Parallelamente al rafforzamento dell’organico medico, l’Asp ha previsto l’introduzione di nuovi strumenti informatici destinati ai medici di medicina generale. I professionisti saranno dotati di un software specifico per la prescrizione dei farmaci, progettato per semplificare le procedure amministrative e velocizzare il rilascio delle ricette.

Secondo l’azienda sanitaria, l’iniziativa rientra in un più ampio impegno per il potenziamento dell’assistenza territoriale. Le criticità emerse a seguito dei pensionamenti, spiegano dall’Asp, rappresentano l’occasione per riorganizzare e migliorare l’offerta sanitaria locale, con l’obiettivo di garantire servizi più efficienti e accessibili ai cittadini.

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