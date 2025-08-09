Messina, il PD siciliano in piazza contro il Ponte sullo Stretto

Nel pomeriggio, a Messina, si è svolta una manifestazione contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto, alla quale ha partecipato una delegazione del Partito Democratico siciliano composta da iscritti, attivisti e militanti. Erano presenti la presidente Cleo Li Calzi, il segretario provinciale Armando Hyerace e la presidente dell’assemblea provinciale, Valeria Martino.

Secondo Li Calzi, il progetto del ponte rappresenterebbe «un miraggio elettorale» che da anni sottrae risorse necessarie allo sviluppo di Messina, Sicilia e Calabria. Ha sottolineato come, nel frattempo, siano stati bloccati o privati di finanziamenti interventi considerati essenziali, tra cui il rinnovo della flotta navale per l’attraversamento dello Stretto. «Messina paga un prezzo altissimo in termini di mobilità e infrastrutture ferme, vittima di una promessa faraonica che rallenta ogni progresso concreto», ha dichiarato.

Hyerace e Martino hanno invece criticato l’atteggiamento dell’amministrazione locale, definendolo «silente al limite del paradosso» e in contrasto con la leadership rivendicata in passato dall’ex sindaco. Hanno parlato di una presunta volontà di consegnare la città a logiche di potere e ad alleanze di convenienza, ignorando le reali esigenze dei cittadini.

«Chi governa deve tutelare tutta la comunità, non svendere Messina», hanno affermato, precisando che la questione del ponte non riguarda un quartiere specifico ma l’intera città. «Non esiste alcun punto giusto per un’opera sbagliata che devasterebbe Messina senza portare benefici concreti», hanno concluso.

