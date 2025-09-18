Scontro auto-moto sul lungomare di Capo d’Orlando, ferito 60enne 

Un incidente stradale si è verificato ieri a Capo d’Orlando, lungo il litorale di San Gregorio, nei pressi del laghetto salato. A entrare in collisione sono stati un’utilitaria e una motocicletta Triumph di grossa cilindrata. Ad avere la peggio è stato il centauro, un sessantenne residente a Sant’Agata di Militello e impiegato al porto di Capo d’Orlando, che stava facendo rientro a casa dopo il turno di lavoro.

Illeso l’autista dell’auto, un giovane orlandino diretto verso la parte orientale della città. Lo stesso conducente si è immediatamente fermato per prestare soccorso, mentre alcuni pescatori dilettanti, che si trovavano a poca distanza, sono intervenuti nell’attesa dei sanitari.

Il motociclista, pur ferito e caduto rovinosamente sul selciato, è rimasto cosciente. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Sant’Agata di Militello, è stato sottoposto agli accertamenti clinici per valutare l’entità delle lesioni riportate.

I medici stanno monitorando le sue condizioni, mentre dai primi rilievi è emerso che il casco avrebbe attenuato le conseguenze del violento impatto.

👁 Articolo letto 547 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.