Anticiclone africano verso l’Italia, possibile svolta a fine maggio

Dopo una fase caratterizzata da instabilità atmosferica, precipitazioni frequenti soprattutto sulle regioni settentrionali e valori termici inferiori alle medie stagionali, le proiezioni meteorologiche indicano un possibile cambiamento nella parte conclusiva di maggio. Secondo le ultime elaborazioni dei modelli previsionali, l’anticiclone subtropicale africano potrebbe estendersi verso il Mediterraneo centrale, determinando un aumento delle temperature e condizioni più stabili su gran parte della penisola.

L’evoluzione sarebbe favorita da una modifica della corrente a getto polare, capace di convogliare masse d’aria calda dal Sahara verso l’Europa meridionale. In questo contesto, il Centro-Sud e le Isole maggiori risulterebbero le aree maggiormente interessate dal rialzo termico, mentre al Nord gli effetti sarebbero più contenuti ma accompagnati da tempo più stabile e mite.

Daniele Ingemi, meteorologo di Meteored Italia, ha spiegato: “Se questa linea di tendenza verrà confermata dalle nuove emissioni dei modelli, le temperature massime potrebbero avvicinarsi o localmente sfiorare i +29°C e +30°C al Sud, valori superiori alle medie climatiche del periodo di diversi gradi. In Sicilia non si escludono picchi isolati di +34°C e +35°C”.

Le condizioni previste potrebbero assumere caratteristiche tipicamente estive, con cieli prevalentemente sereni, presenza di polvere sahariana in sospensione e un aumento dell’afa soprattutto nelle aree urbane e costiere meridionali.

Gli esperti sottolineano tuttavia che si tratta ancora di una tendenza a medio-lungo termine, soggetta a possibili variazioni nei prossimi aggiornamenti dei modelli previsionali, compreso l’ECMWF. – Fonte Meteored Italia.

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