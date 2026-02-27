Vicenda Italo-Belga, la Regione adotta provvedimenti dopo verifiche

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interviene sulla vicenda Italo-Belga delineando l’orientamento seguito dalla Presidenza. «La linea della Presidenza è stata da sempre improntata al pieno rispetto della legalità, anche quando questo ha comportato l’assunzione di decisioni politiche difficili e non prive di conseguenze», afferma.

Schifani precisa che, nelle fasi iniziali della procedura, Palazzo d’Orléans ha mantenuto un atteggiamento di riservatezza istituzionale, in considerazione delle verifiche in corso sui profili di legittimità. «In merito alla vicenda Italo-Belga, Palazzo d’Orléans ha mantenuto fin dall’inizio il necessario riserbo istituzionale, considerato che era in corso una procedura di verifica sugli aspetti di legittimità», dichiara.

Il presidente riferisce di aver ricevuto formalmente la relazione della Commissione Antimafia e di averla trasmessa nella stessa giornata al dirigente generale del Dipartimento regionale dell’Ambiente, affinché venissero adottati gli atti di competenza. Successivamente, conclude Schifani, l’amministrazione regionale ha assunto le determinazioni conseguenti al termine di un’istruttoria approfondita, condotta anche con il supporto del parere dell’Avvocatura dello Stato. «La Regione, al termine di una valutazione approfondita e rigorosa, svolta anche con il supporto del parere dell’Avvocatura dello Stato, ha assunto i conseguenti e rigorosi provvedimenti, improntati alla massima fermezza», afferma.

