Controlli intensificati durante la “Notte Bianca” a Milazzo

Durante la “notte bianca” a Milazzo, i Carabinieri hanno intensificato i controlli, verificando più di 230 veicoli e oltre 300 persone. Sono state contestate violazioni al Codice della Strada e denunciate persone per guida sotto l’influenza di alcool. Cinque persone sono state segnalate per possesso di droga destinata al consumo personale.

Nel corso della “notte bianca” organizzata a Milazzo, i Carabinieri della compagnia locale hanno aumentato i controlli sul territorio. Sono stati attuati servizi mirati per contrastare i reati in generale, con particolare attenzione ai crimini predatori, al traffico di droga e alle violazioni del Codice della Strada.

Durante i controlli sulla circolazione stradale, anche durante le ore notturne, sono stati verificati oltre 230 veicoli e più di 300 persone. Sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada, tra cui l’omesso utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’uso del cellulare alla guida, comportamenti che mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.

Inoltre, sette persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per guida sotto l’influenza di alcool, in quanto sottoposte all’accertamento tramite etilometro con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Una persona è stata deferita perché guidava senza patente di guida mai conseguita.

Infine, cinque persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina per il consumo di stupefacenti. Sono state trovate in possesso di quantità ridotte di marijuana, cocaina e hashish destinate al consumo personale. Le droghe sono state sequestrate e inviate al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio.

