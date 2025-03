Milazzo: multe, denunce e sequestri nei controlli del weekend

Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno intensificato i controlli per garantire la sicurezza pubblica, con particolare attenzione alla circolazione stradale e al rispetto della normativa vigente. Le verifiche, condotte anche nelle ore notturne, hanno coinvolto 150 veicoli e 270 persone, portando alla contestazione di numerose violazioni del Codice della Strada. Complessivamente, sono stati decurtati sessanta punti patente e due veicoli sono stati sequestrati.

Cinque persone sono state denunciate per reati connessi alla circolazione stradale: una per guida in stato di ebbrezza, tre per essersi rifiutate di sottoporsi ai test per l’uso di sostanze stupefacenti e una per guida senza patente con recidiva. Altri tre individui sono stati denunciati per porto abusivo di armi e sottrazione di beni sottoposti a sequestro.

I controlli si sono estesi anche alle attività commerciali, con il supporto dell’A.S.P. di Messina. Quattro esercizi pubblici sono stati ispezionati, portando alla denuncia del titolare di un negozio alimentare per detenzione di prodotti in cattivo stato di conservazione. Ulteriori sanzioni amministrative, per un totale di oltre 26.000 euro, sono state comminate per violazioni relative alla sicurezza alimentare, tra cui la detenzione di prodotti scaduti, carenze igieniche e mancata applicazione dei protocolli di controllo.

Sul fronte dell’attività antidroga, cinque persone di età compresa tra i 17 e i 36 anni sono state segnalate alla Prefettura di Messina come assuntori di sostanze stupefacenti. Gli individui sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish e marijuana, destinate all’uso personale. Le sostanze sequestrate sono state inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

