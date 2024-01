Il Teatro Primo e “Aramen & Stannum” con Luppino e Canale

Il Teatro Primo presenta la nuova produzione “Aramen & Stannum”, uno spettacolo diretto da Domenico Loddo, con la regia di Christian Maria Parisi e la partecipazione dei talentuosi attori Silvana Luppino e Domenico Canale. Questo evento è un appuntamento imperdibile all’interno della stagione “Mi presento così” del Teatro dei 3 Mestieri di Messina.

Le performance si terranno sabato 20 gennaio alle 21.00 e domenica 21 gennaio alle 19.00 presso il Teatro dei 3 Mestieri. “Aramen & Stannum” conduce il pubblico in un viaggio intrigante attraverso miti, leggende e dialoghi che sfidano i confini della notte. L’opera promette un’esperienza unica e coinvolgente.

Il regista Domenico Loddo ha dichiarato: “Quale mondo giaccia al di là di questo mare non so, ma ogni mare ha un’altra riva, e arriverò”. Questa citazione introduce lo spettatore in un mondo di interrogativi e riflessioni. Gli enigmi che circondano i Bronzi di Riace, con la loro affascinante scoperta, si intrecciano come rame e stagno per creare quadri scenici e personaggi straordinari.

Le due maestose statue rappresentano una metafora eloquente dell’emigrazione, testimoniano un viaggio in cui l’umanità riscopre se stessa e la sua cultura. Chi sono questi due corpi emergenti dal mare? Sono uomini? Eroi? Dei?

