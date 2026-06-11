Catania, sequestrate 716 pasticche di metanfetamina rosa

Un’importante operazione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti è stata portata a termine nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato di Catania, che ha individuato e sequestrato un ingente quantitativo di droga già suddivisa e pronta per essere immessa sul mercato illecito.

L’attività è stata condotta dagli agenti delle Volanti e della Squadra Cinofili dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura etnea nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto del traffico di stupefacenti.

Durante un pattugliamento nella zona di via XXXI Maggio, il cane antidroga “Briska” ha segnalato la presenza di sostanze illecite all’interno di un garage con evidenti segni di effrazione e chiuso da un lucchetto. Per accedere al locale si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

All’interno del deposito, guidando il proprio conduttore verso il punto esatto del nascondiglio, il cane ha consentito il rinvenimento di circa 500 grammi di marijuana e 500 grammi di hashish. Nel garage sono stati inoltre trovati documenti riconducibili a un uomo di 58 anni residente nel quartiere San Leone. Poco dopo il proprietario dei documenti si è presentato sul posto, assumendosi le responsabilità relative al materiale sequestrato.

Le verifiche sono proseguite poiché “Briska” continuava a segnalare ulteriori presenze di droga. L’attenzione degli operatori si è concentrata su un contenitore apparentemente destinato a integratori alimentari, all’interno del quale sono state trovate 716 compresse di metanfetamina rosa, sostanza sintetica particolarmente pericolosa.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare altro hashish e ulteriori pasticche destinate alla vendita. Al termine degli accertamenti il 58enne è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva. Su disposizione della Procura di Catania è stato inizialmente trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura. Il giudice ha successivamente convalidato l’arresto disponendone la custodia in carcere.

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