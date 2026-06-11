Superbonus 110%, sequestrati crediti fiscali per 560 milioni

Un sequestro di crediti fiscali per un valore superiore a 560 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Siracusa nell’ambito di un’indagine riguardante presunte irregolarità connesse agli incentivi edilizi del Superbonus 110%. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Siracusa al termine di un’attività investigativa sviluppata su scala nazionale.

L’operazione è stata condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa con il supporto del Nucleo Speciale Tutela Entrate e Repressione Frodi Fiscali di Roma e del Settore Contrasto Illeciti dell’Agenzia delle Entrate. Gli accertamenti hanno consentito di ricostruire un articolato sistema che, secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato finalizzato alla creazione e alla circolazione di crediti fiscali derivanti da interventi edilizi mai eseguiti.

Secondo quanto emerso dalle indagini, il meccanismo avrebbe coinvolto una rete di oltre sessanta società distribuite in diverse regioni italiane. Le aziende individuate sarebbero state utilizzate per alimentare il presunto schema fraudolento attraverso la generazione di crediti d’imposta riconducibili a lavori agevolati che, stando agli elementi raccolti dagli investigatori, non sarebbero mai stati realizzati.

Gli approfondimenti svolti dagli organi investigativi hanno inoltre evidenziato che gran parte delle società coinvolte apparirebbe priva delle caratteristiche tipiche di un’impresa operativa. In numerosi casi, infatti, le strutture societarie sarebbero risultate sprovviste di sedi effettivamente funzionanti, personale dipendente e dotazioni tecniche necessarie allo svolgimento delle attività dichiarate.

L’inchiesta prosegue per definire ulteriormente responsabilità e ruoli dei soggetti coinvolti nel presunto sistema illecito.

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