La Diocesi di Patti celebra la Festa dei Giornalisti a Sant’Agata Militello

La Diocesi di Patti ha fissato al 28 gennaio la Festa dei Giornalisti e degli operatori della comunicazione sociale, tradizionalmente celebrata in occasione della memoria liturgica di San Francesco di Sales. La variazione di data è legata agli impegni pastorali del vescovo, monsignor Guglielmo Giombanco, che il 24 gennaio sarà in Visita Pastorale presso la parrocchia “Sacro Cuore di Gesù” di Patti.

L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Ufficio Comunicazioni Sociali della diocesi e si svolgerà a Sant’Agata Militello, nella parrocchia “Sacro Cuore”. Il programma prevede l’avvio alle ore 17.30 con la celebrazione eucaristica, che sarà presieduta dallo stesso vescovo Giombanco, momento centrale dell’incontro annuale dedicato al mondo dell’informazione e della comunicazione.

A seguire è in programma un incontro-dibattito dedicato al tema “Disinformazione e fake news”, argomento di attualità che riguarda direttamente il lavoro giornalistico e l’uso responsabile dei mezzi di comunicazione. All’approfondimento interverrà la dottoressa Chiara Ippolito, componente dell’Ufficio Stampa della Conferenza Episcopale Siciliana, che offrirà il proprio contributo sui profili informativi e comunicativi legati al fenomeno della diffusione di notizie non verificate.

L’appuntamento si inserisce nel percorso di riflessione promosso annualmente dalla Chiesa locale in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, e rappresenta un momento di confronto tra operatori dell’informazione, professionisti della comunicazione e realtà ecclesiale del territorio diocesano.

