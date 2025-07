Fiber Sensing, la fibra ottica come strumento di monitoraggio sismico

Open Fiber ha avviato il Progetto ATENA coinvolgendo le facoltà di Ingegneria delle università di Messina e del Sannio di Benevento per impiegare la rete in fibra ottica FTTH come sistema di monitoraggio sismico. L’iniziativa, lanciata a fine 2024, rientra nelle attività dell’azienda volte a potenziare l’employer branding e a consolidare il dialogo con il mondo accademico. Studentesse e studenti hanno seguito lezioni teoriche, visite ai cantieri in Sicilia e in Campania e sviluppato project work dedicati alla tecnologia Fiber Sensing, sotto la guida del team Network Engineering & Innovation coordinato da Francesca Parasecolo.

La fase conclusiva si è tenuta presso la sede di Open Fiber a Roma, dove gli studenti di UniMe – Emilia Currò, Irene Giacoppo e Gianluca Sindoni, coordinati dal prof. Giuseppe Campobello – e quelli dell’Università del Sannio – Alessia Manganiello e Marco Vaccarella, seguiti dal prof. Luca De Vito e dal direttore del Dipartimento Nicola Fontana – hanno presentato i risultati dei loro studi. I lavori sono stati introdotti dall’amministratore delegato Giuseppe Gola, dal direttore People & Sustainability Romina Chirichilli e dal direttore Technology Nicola Grassi.

Nel corso della giornata, i partecipanti hanno visitato il Service Operation Center e l’Open Factory, dove si sperimentano soluzioni innovative basate sull’infrastruttura in fibra ottica. Con una delle reti più capillari d’Europa, Open Fiber punta a integrare formazione e ricerca applicata: «L’Università, con la sua competenza scientifica, unita alle esigenze dell’industria, crea un terreno fertile per soluzioni all’avanguardia», ha osservato Gola. Secondo Chirichilli, «la partnership con le Università locali contribuisce a formare talenti in grado di affrontare le sfide del mercato». Grassi ha aggiunto che ATENA dimostra come l’incontro tra impresa e accademia generi valore attraverso competenze multidisciplinari e creatività.

