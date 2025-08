Monte Erice, gare dal 5 al 7 settembre tra Trapani e Erice, aperte iscrizioni

Sono aperte le registrazioni per la 67ª Cronoscalata Monte Erice, in programma da venerdì 5 a domenica 7 settembre tra Trapani, Valderice ed Erice, prova conclusiva del Campionato Italiano Supersalita. Promossa dall’Automobile Club Trapani, la manifestazione assegnerà il titolo tricolore della massima serie di velocità in salita e offrirà un connubio tra competizione sportiva e attrattive paesaggistiche siciliane.

Le operazioni di verifica tecnica delle vetture avranno luogo in piazza Vittorio Emanuele a Trapani, dove il rombo dei motori incontrerà la tranquillità delle acque del Tirreno. La gara si svilupperà su un percorso di 5.730 metri, da ripetere due volte lungo la strada provinciale Immacolatella, che collega Valderice al borgo medievale di Erice, con pendenza media del 7,05% e un dislivello complessivo di 410 metri.

Oltre a far parte del Campionato Italiano Supersalita, la competizione varrà per il Campionato Italiano Velocità Montagna (CIVM) e per il Campionato Siciliano Velocità in Salita. Sullo stesso tracciato si svolgerà anche la decima edizione della Salita Storica Monte Erice, riservata alle vetture d’epoca.

«Essere la tappa finale del Campionato Supersalita è un onore immenso e un riconoscimento del grande lavoro svolto», ha dichiarato Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani. «La Monte Erice coniuga la bellezza del paesaggio, la storia dei nostri centri urbani e la passione per il motorsport. Non vediamo l’ora di ospitare piloti e appassionati da tutta Italia».

👁 Articolo letto 260 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.