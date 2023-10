Incidente a Spadafora: condizioni critiche per un 46enne

Un drammatico incidente ha scosso Spadafora sabato sera, quando un’autovettura ha investito brutalmente un 46enne residente nel comune tirrenico. L’uomo, noto in città, è ora ricoverato in condizioni critiche al Policlinico universitario di Messina.

L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30, mentre la vittima stava facendo una passeggiata lungo il lungomare di Spadafora, precisamente all’incrocio tra via Macello e via Cunettone Coperto. L’auto lo ha colpito causando lesioni gravi che richiedevano cure mediche immediate.

Una squadra di soccorso è stata prontamente chiamata sul luogo dell’incidente e ha trasferito il 46enne all’ospedale di Milazzo inizialmente. Tuttavia, data la gravità delle ferite, è stato poi necessario trasferirlo al Policlinico di Messina per una cura specializzata e un intervento chirurgico urgente.

