Sequestrati 7.000 articoli di Halloween irregolari a Caltanissetta

In vista delle festività di Halloween, la Guardia di Finanza di Caltanissetta ha eseguito una serie di controlli mirati alla prevenzione della contraffazione e dell’abusivismo commerciale. L’attività, coordinata dal Prefetto di Caltanissetta e condotta in collaborazione con le altre forze di polizia, ha portato al sequestro di oltre 7.000 articoli non conformi alle norme sulla sicurezza dei prodotti.

Le verifiche, effettuate dai militari del Gruppo di Caltanissetta e di Gela, hanno interessato diversi esercizi commerciali della provincia. Tra la merce sottoposta a sequestro figurano maschere, costumi, decorazioni e accessori privi delle informazioni obbligatorie relative a origine, produttore, composizione e destinazione d’uso.

Secondo quanto previsto dal Codice del Consumo, tali indicazioni rappresentano un requisito essenziale per la commercializzazione, in quanto consentono di garantire la tracciabilità della filiera produttiva e la qualità dei materiali impiegati. L’assenza di tali dati può infatti comportare rischi per la sicurezza dei consumatori, qualora nei processi di fabbricazione siano stati utilizzati materiali non conformi o potenzialmente dannosi.

I finanzieri hanno proceduto al sequestro amministrativo dei prodotti irregolari, mentre i titolari delle attività coinvolte sono stati segnalati alla Camera di Commercio per l’avvio dei procedimenti sanzionatori. Le sanzioni previste possono raggiungere un importo massimo di 25.000 euro.

