Agricoltori a Ragusa in protesta: chiedono tavolo di crisi regionale

A Ragusa, un corteo di trattori ha invaso il centro storico questa mattina, con gli agricoltori e allevatori che chiedono un tavolo di crisi al governo regionale. La protesta è stata guidata da un trattore che trasportava una bara con una riproduzione in plastica di una mucca.

Il motto degli agricoltori è stato “Presidente, batti un colpo se ci sei”, sottolineando la necessità di aiuti durante questa difficile stagione per il settore primario. Problemi come la scarsità d’acqua, il caro gasolio e i costi in aumento stanno mettendo in ginocchio l’agricoltura locale. Gli agricoltori hanno richiesto l’istituzione immediata di un tavolo di crisi regionale, presieduto dal governatore della Regione Siciliana, Renato Schifani.

