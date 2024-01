Solidarietà della Polizia al San Marco nel giorno dell’Epifania

In occasione dell’Epifania, una delegazione della Polizia di Stato ha compiuto una visita al Presidio Ospedaliero San Marco di Catania. Questo toccante gesto di solidarietà, promosso dal Questore Giuseppe Bellassai, ha avuto lo scopo di offrire conforto ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria e Brocopneumologia pediatrica, guidati rispettivamente dal Prof. Raffaele Falsaperla e dal Prof. Salvatore Leonardi.

Gli agenti, accompagnati dai Dirigenti Medici delle Unità Operative e dal Coordinatore di Ortopedia, il dott. David Simone Vinci, hanno condiviso momenti speciali con i giovani pazienti. L’iniziativa ha visto la partecipazione dei Supereroi dell’Associazione Humanitatis Progressum, rappresentati da Geri Muscolino, e dei volontari dell’Associazione di Clownterapia, guidati da Toti Privitera. Questi eroi mascherati hanno portato sorrisi e gioia attraverso divertenti attività.

La presenza di noti personaggi come Spiderman, Wonderwoman e Batman ha reso l’incontro ancora più emozionante. La Polizia di Stato ha distribuito gadget e regali, dimostrando il suo impegno nel sostenere le persone, con una particolare attenzione alle categorie più fragili, come i bambini ricoverati in ospedale.

Questa iniziativa a sorpresa ha portato gioia e conforto, incarnando lo spirito della missione della Polizia di Stato: “Esserci sempre” per essere accanto alle persone in ogni circostanza.

© Riproduzione riservata.