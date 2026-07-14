Tangenziale di Catania, apre il nuovo svincolo Misterbianco Nord
Domani, mercoledì 15 luglio 2026, alle 12.30, entrerà in funzione il nuovo svincolo Misterbianco Nord lungo la Tangenziale di Catania. L’annuncio è stato diffuso dall’Amministrazione comunale di Misterbianco, in collaborazione con Anas e la Città metropolitana di Catania.
L’apertura consentirà agli automobilisti, per la prima volta, di uscire dalla Tangenziale etnea per raggiungere direttamente le zone di Lineri, Poggio Lupo, Belsito, Serra e l’area del sito archeologico di Campanarazzu. Il nuovo collegamento permetterà inoltre di proseguire agevolmente verso i Comuni limitrofi di San Pietro Clarenza, Camporotondo Etneo e Mascalucia.
Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il sindaco metropolitano Enrico Trantino, i rappresentanti tecnici di Anas e i sindaci dei Comuni interessati dal nuovo collegamento viario.
Lo svincolo rientra nell’ambito della realizzazione della nuova Strada dell’Etna, infrastruttura progettata per migliorare i collegamenti tra Catania e i centri dell’area pedemontana etnea. Il tracciato attraversa il territorio di Misterbianco, interessando in particolare i quartieri situati a nord del centro storico.
L’Amministrazione comunale ha inoltre ottenuto l’inserimento, nella segnaletica ufficiale del nuovo svincolo, dell’indicazione verso il sito archeologico di Campanarazzu, l’antica chiesa madre di Misterbianco rimasta sepolta dalla colata lavica dell’Etna del 1669 e situata nelle vicinanze dell’infrastruttura.
L’intervento completa un ulteriore passaggio del progetto viario, dopo l’attivazione, avvenuta nell’estate del 2025, degli svincoli che consentono l’accesso da Misterbianco alla Tangenziale di Catania.
👁 Articolo letto 1.388 volte.© 2026 Riproduzione Riservata.