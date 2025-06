Pedopornografia, arrestato 42enne e sequestrati oltre 2.000 video

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dalla Polizia Postale di Catania per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’operazione, coordinata dalla Procura Distrettuale, è scattata in seguito a un decreto di perquisizione personale e informatica, emesso nell’ambito di un’indagine del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online (CNCPO).

Le indagini, condotte con il supporto della Child Rescue Coalition, hanno permesso di identificare e geolocalizzare l’account utilizzato per condividere e scaricare i file illeciti. Durante i controlli, sono stati sequestrati oltre 2.000 video, per un totale di 52 ore di materiale, contenenti abusi su minori, inclusi casi di zooerastia.

“L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, ma la presunzione di innocenza rimane valida fino alla sentenza definitiva”, hanno precisato gli investigatori. Il fermato, residente in provincia di Catania, è attualmente in custodia.

👁 Articolo letto 199 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.