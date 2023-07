Incendi a Gioiosa Marea, solidarietà e riconoscimenti ai volontari

Grazie ai volontari della Protezione Civile e alle forze dell’ordine, la lotta contro gli incendi continua.

In una giornata drammatica come quella di ieri per la nostra Sicilia, che ha dovuto affrontare nuovamente la terribile emergenza degli incendi, il sindaco di Gioiosa Marea, Giusi La Galia, a nome dell’intera amministrazione comunale, ha espresso un sentito ringraziamento ai volontari della Protezione Civile, puntualmente coordinati da Carmelo Calabria, per gli interventi tempestivi sul territorio.

L’azione dei Rangers International Gioiosa Marea CDG Carmelo Calabria, operanti da San Francesco a Maddalena e Casale, in stretto raccordo con Carabinieri, Polizia Municipale e Corpo Forestale, è stata determinante per evitare la propagazione degli incendi e ha salvato molte vite e il patrimonio ambientale.

“Un grazie sentito e di cuore da parte dell’amministrazione e dell’intera comunità gioiosana a tutti coloro che sono stati impegnati sul territorio per la professionalità, la prontezza e il grande spirito di abnegazione che hanno evitato danni peggiori”, ha dichiarato il sindaco La Galia.

Giornate come quella di ieri hanno evidenziato la passione e l’attaccamento al territorio dimostrati dai volontari e dalle forze dell’ordine, ma hanno anche sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi per rafforzare la coscienza civica, affinché ogni cittadino si senta coinvolto nella battaglia a difesa del patrimonio ambientale e boschivo.

