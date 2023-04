Finanziamento di 1,2 milioni per la depurazione delle acque in Sicilia

La giunta regionale della Sicilia ha dato il via libera al finanziamento di 1,2 milioni di euro per sette interventi urgenti alle condotte fognarie e agli impianti di depurazione, collegati ad eventi calamitosi. Il fondo ministeriale, previsto dall’Accordo di programma quadro stipulato fra il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica e la Regione Siciliana, sarà utilizzato per la realizzazione di questi interventi che riguarderanno diverse città dell’isola.

Agrigento, Sciacca, Realmonte, Favara, Salemi, Canicattini Bagni e Noto sono le città interessate dai lavori che riguarderanno il ripristino di tubature, la ricostruzione di ponti tubo fognari, la riparazione di comparti danneggiati e il rifacimento di stazioni di sollevamento delle acque reflue.

Ad Agrigento sarà ripristinata la tubatura che dal condotto fognario “Pubblica sicurezza” conduce i reflui in via Nettuno, danneggiata dalle mareggiate. A Sciacca verrà ripristinato l’impianto di sollevamento fognario “Bagni”, mentre a Realmonte sarà ricostruito un ponte tubo fognario crollato a causa dei temporali dell’inverno 2021-2022. A Favara invece sarà ripristinato il funzionamento dei comparti danneggiati dal crollo del muro di sostegno all’interno dell’impianto di depurazione.

Salemi, Canicattini Bagni e Noto saranno invece oggetto di lavori di rifacimento delle rispettive stazioni di sollevamento delle acque reflue, dell’impianto di depurazione comunale e dell’impianto di monitoraggio delle acque sia alle sorgenti comunali che in ingresso e in uscita dei depuratori.

I fondi, stanziati dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, sono stati approvati su proposta dell’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità. Grazie a questi interventi sarà possibile migliorare la depurazione delle acque e garantire un servizio più efficiente e funzionale per tutti i cittadini siciliani.

