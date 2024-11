Work in Progress al Ponte Andritto a San Giorgio (Interrotte le Riprese)

Purtroppo all’operatore gli è stato impedito, pur essendo fuori dal cantiere, di completare le riprese da due persone presenti sul posto, uno dei presenti, che sembrava avere un ruolo rilevante nel cantiere, sostenuto da un vicino, entrambi infastiditi dalla presenza del drone.

Si tiene a precisare che le riprese, del 7 novembre 2024, sono state effettuate in un momento in cui il cantiere appariva deserto, accertandosi che l’area non fosse segnalata come interdetta nelle mappe ufficiali D-Flight di riferimento.

L’operatore, in possesso di regolare patente A1-A3 per l’uso di droni, con l’aeromobile Cat. C0 inoffensivo inferiore a 250g, regolarmente registrato su D-Flight e copertura assicurativa, stava operando in modalità Visual Line Of Sight (VLOS) nel pieno rispetto delle normative di volo.

Questo episodio evidenzia le difficoltà che gli operatori dell’informazione possono incontrare durante attività di documentazione in aree di pubblico interesse, a fronte di atteggiamenti che limitano la libertà di informare e di documentare.

Cos’è D-Flight?

D-Flight è una società del Gruppo ENAV, responsabile della gestione del traffico aereo civile in Italia. La sua missione è sviluppare e fornire servizi per la gestione del traffico aereo a bassa quota di aeromobili a pilotaggio remoto (APR) e altre tipologie di veicoli aerei senza pilota (UAV).

In collaborazione con l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile), D-Flight ha sviluppato una piattaforma che consente la registrazione dei droni nella banca dati italiana, l’assegnazione di codici univoci di identificazione e l’accesso a informazioni utili per operare in sicurezza e conformità alle normative vigenti.

