Palermo-Messina, Saverino (PD): “Autostrada in condizioni critiche”

La deputata regionale Ersilia Saverino, esponente del Partito Democratico, ha lanciato un nuovo allarme sulle precarie condizioni delle principali arterie autostradali siciliane, in particolare sulla Palermo-Messina, denunciando le gravi criticità che continuano a mettere in pericolo la sicurezza degli automobilisti. “Corsie ristrette, cantieri, buche e avvallamenti: le condizioni dell’autostrada Palermo-Messina sono sempre più critiche e a nulla sono valse le soluzioni tampone e gli interventi temporanei approntati finora”, ha dichiarato Saverino, sottolineando come la situazione non solo persista ma sia aggravata dalla carenza di un’adeguata manutenzione strutturale. Il rischio per gli utenti, infatti, aumenta in modo esponenziale in presenza di maltempo, e “il drammatico bilancio” delle ultime settimane, che include diversi feriti e vittime, evidenzia ulteriormente la necessità di azioni concrete e tempestive.

Saverino ha annunciato che presenterà un’interrogazione all’Assemblea Regionale Siciliana (ARS) per sollecitare un intervento strutturale sulla A18, con particolare attenzione anche alle autostrade Messina-Palermo e Catania-Palermo. Questi collegamenti, ha affermato la deputata, sono “di vitale importanza per la mobilità della nostra Isola”, eppure presentano tratti particolarmente critici: dalle gallerie prive di illuminazione adeguata a tratti stradali coperti da toppe temporanee, tali condizioni richiedono un intervento risolutivo immediato per evitare ulteriori tragedie.

Per Saverino è ormai improcrastinabile avviare un piano d’azione che assicuri interventi di messa in sicurezza in tempi rapidi, garantendo agli automobilisti siciliani uno standard minimo di sicurezza. Conclude la deputata: “Occorre agire tempestivamente senza dover necessariamente attendere la prossima tragedia”.

