Tragico epilogo per l’82enne scomparso Giuseppe Grasso

È stato ritrovato senza vita Giuseppe Grasso, 82 anni, residente a Castelmola, il cacciatore scomparso ieri durante una battuta di caccia nelle campagne di Antillo. L’uomo, del quale si erano perse le tracce, è stato rinvenuto questa mattina intorno a mezzogiorno in un terreno privato, non lontano dal luogo dell’ultimo avvistamento.

Le prime indagini indicano che il decesso potrebbe essere avvenuto per cause naturali. Grasso si trovava con un gruppo di amici per una battuta di caccia, ma, non facendo ritorno, i compagni hanno immediatamente allertato le autorità. Le operazioni di ricerca, iniziate ieri e proseguite per diverse ore, non avevano permesso di individuare l’uomo, nonostante l’utilizzo di risorse significative, compreso un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Catania, il Drago 165.

Solo questa mattina, dopo ulteriori accertamenti e perlustrazioni, è stato trovato il corpo di Grasso, adagiato a terra in un’area non distante dal luogo in cui era stato visto per l’ultima volta. Le autorità competenti sono al lavoro per accertare l’esatta dinamica dei fatti, anche se, al momento, si ritiene che la morte non sia riconducibile a circostanze sospette.

L’episodio ha coinvolto un ampio dispiegamento di mezzi e operatori, evidenziando l’impegno delle squadre di soccorso nella gestione dell’emergenza e nella ricerca di persone scomparse in zone rurali difficilmente accessibili.

