Bollette acqua, Federconsumatori Sicilia : “Avevamo ragione”

Con la decisione numero 31310 del 30 luglio 2024, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha confermato la fondatezza delle accuse mosse da Federconsumatori Sicilia contro l’Ente Acquedotti Siciliani (EAS), attualmente in liquidazione coatta. Federconsumatori, con un esposto datato 29 aprile 2022, aveva denunciato le pratiche commerciali scorrette adottate da EAS, che si sono manifestate principalmente nelle province di Trapani e Messina.

Il provvedimento dell’AGCM sottolinea che EAS non ha rispettato il diritto alla prescrizione breve per i crediti relativi a consumi fatturati dopo il 1° gennaio 2020, per i quali il termine di prescrizione era di due anni dalla data di emissione della bolletta. Questa condotta, già sanzionata in precedenza con una multa complessiva di circa 1,2 milioni di euro, ha indotto l’Autorità a prevedere ulteriori sanzioni per l’azienda.

Dopo la decisione dell’AGCM, EAS ha contestato il verdetto ricorrendo al TAR Lazio e ha inviato una nuova comunicazione agli utenti, chiedendo nuovamente il pagamento delle bollette prescritte. Federconsumatori ha contestato questa nuova richiesta, sostenendo che EAS continua a non fornire i dati necessari per verificare l’effettività dei crediti richiesti. In particolare, l’azienda non ha fornito letture dei contatori, calcoli dei consumi verificabili e spiegazioni sul motivo per cui la prescrizione breve dovrebbe essere considerata interrotta.

L’AGCM ha confermato la propria posizione e indicato che una nuova sanzione, il cui importo varierà tra 10.000 e 10.000.000 di euro, è imminente. Il presidente di Federconsumatori Sicilia, Alfio La Rosa, ha sottolineato che l’importo della multa è secondario rispetto al principio che i cittadini non devono pagare bollette andate in prescrizione e che EAS deve emettere fatture con indicazioni chiare sui consumi. Federconsumatori ha inoltre continuato a offrire supporto pratico agli utenti attraverso uno sportello aperto a Savoca, in provincia di Messina, a cui si sono già rivolti numerosi cittadini.

