Riaperto il Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte di Messina

Il Pronto Soccorso dell’Ospedale Piemonte di Messina ha ripreso oggi le sue attività regolari, a seguito del completamento dei lavori di manutenzione straordinaria iniziati il 13 settembre scorso. La riapertura è avvenuta nei tempi previsti, garantendo il ripristino del servizio senza ulteriori ritardi. La Direzione Strategica dell’ospedale ha espresso il suo ringraziamento nei confronti delle direzioni dell’AOU G. Martino e dell’Azienda Papardo per il loro prezioso contributo, che ha consentito di assicurare la continuità del servizio di emergenza e urgenza durante il periodo di chiusura.

Inoltre, la Direzione ha voluto sottolineare l’impegno profuso dalle maestranze coinvolte nei lavori. Il loro operato, svolto con dedizione e professionalità, ha reso possibile il completamento degli interventi entro i termini previsti, senza causare disagi prolungati all’utenza. L’obiettivo principale è stato quello di garantire la piena funzionalità della struttura ospedaliera in tempi rapidi, mantenendo al contempo elevati standard di sicurezza e qualità del servizio.

Con la riapertura del Pronto Soccorso, l’Ospedale Piemonte ritorna ad offrire assistenza immediata alla popolazione, confermandosi un punto di riferimento essenziale per l’emergenza sanitaria nella città di Messina. La collaborazione tra le diverse strutture sanitarie della zona si è rivelata cruciale per affrontare efficacemente questo periodo di manutenzione, permettendo di non interrompere il servizio per i cittadini.

