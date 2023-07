Sicilia sotto assedio: incendi e vittime

Incendi incontrollabili hanno seminato devastazione in tutta l’isola siciliana.

La Sicilia è stata sconvolta da un’ondata di devastanti incendi che hanno portato a una tragica perdita di vite umane, migliaia di sfollati e blackout diffusi.

Le fiamme, alimentate dal vento di scirocco, hanno invaso diverse parti dell’isola, compresi boschi, parchi e centri abitati. A Cinisi, ieri due settantenni sono stati trovati carbonizzati in una casa avvolta dalle fiamme, mentre a San Martino delle Scale, un’anziana di 88 anni è deceduta poiché il fuoco ha impedito all’ambulanza di raggiungerla. Nel comune di Patti, una persona è stata segnalata come irrintracciabile.

La situazione più grave è stata segnalata a Palermo e nei comuni circostanti, dove l’aria era irrespirabile e il cielo era oscurato dal fumo e dalla cenere. Centinaia di automobilisti sono rimasti intrappolati nel traffico, e interi edifici sono stati colpiti da blackout. Il Policlinico universitario ha dovuto trasferire i pazienti della terapia intensiva a causa dei danni al sistema di condizionamento.

Ieri, in diverse zone, i vigili del fuoco, forestali, protezione civile e carabinieri hanno lottato duramente per contenere le fiamme, ma la situazione era critica. Il presidente della Regione siciliana aveva richiesto l’aiuto della Protezione Civile nazionale, e i parlamentari avevano sollecitato lo stato di emergenza per la Sicilia.

Numerosi siti di valore storico e turistico sono stati colpiti, tra cui il tempio di Segesta, il villaggio di Calampiso a San Vito Lo Capo e il cimitero di Santa Maria di Gesù.

