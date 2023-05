Barcellona, Pirri: “Il sindaco costretto a mentire per difendere le proprie azioni”

Il consigliere di opposizione Lidia Pirri critica aspramente il sindaco Calabrò, ormai costretto a mentire, a suo dire, per difendere le proprie azioni amministrative. In particolare, il sindaco ha avuto l’ardire di affermare che le opposizioni hanno chiesto la chiusura del teatro, cosa che non è mai accaduta. Le opposizioni, infatti, si sono limitate a chiedere al sindaco e all’assessore al ramo di rispettare la legge e il parere dei revisori dei conti, un minimo sindacale per due avvocati.

Pirri denuncia la situazione confusa del sindaco, che sembra incapace di gestire la città e i suoi problemi. Infine, la consigliera critica la gestione del teatro, che ha portato a una perdita di oltre 130.000 euro nel 2022 e al consumo di conflitti di interesse da parte del direttore artistico, sindaco ed assessore. Pirri auspica un cambiamento radicale della situazione amministrativa della città, con un sindaco più competente e attento alle esigenze dei cittadini.

© Riproduzione riservata.