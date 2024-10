Feriti nello scontro tra due auto in galleria a Villafranca sulla A20

Sulla A20 Palermo-Messina si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due automobili, causando disagi alla circolazione. Il sinistro è avvenuto durante la notte all’interno della galleria di Villafranca Tirrena, in direzione Messina, dove le due vetture sono entrate in collisione in un impatto violento. Entrambi i veicoli hanno subito gravi danni materiali, e gli occupanti sono rimasti feriti.

Sul posto è giunto il personale medico del 118, che ha prestato i primi soccorsi direttamente sul luogo dell’incidente, valutando lo stato di salute dei feriti. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, e l’assistenza medica è stata sufficiente a stabilizzare i presenti senza necessità di ulteriori interventi ospedalieri immediati.

Il traffico lungo il tratto autostradale ha subito pesanti rallentamenti, specialmente in direzione di Messina, a causa dei rilievi effettuati dalla Polizia Stradale, impegnata nel ricostruire con esattezza la dinamica dello scontro.

