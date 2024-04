Stabilizzazione dei lavoratori precari ASU, svolta in Sicilia

Il perenne dilemma dei lavoratori precari in Sicilia sembra finalmente giungere a una svolta decisiva. L’assessore regionale all’Economia Marco Falcone ha annunciato con soddisfazione l’emanazione di una circolare che avvia il processo di assunzione a tempo indeterminato degli Asu, destinati a trovare impiego negli enti locali e nelle Asp della regione. Questa mossa rappresenta un importante passo avanti nella lotta al precariato, concretizzando uno degli impegni assunti dalle autorità regionali.

Secondo Falcone, il lungo percorso verso questa stabilizzazione è stato caratterizzato da un intenso lavoro per individuare le risorse necessarie e per affrontare le complesse procedure amministrative. Con l’emanazione della circolare, si apre la strada per dare stabilità a circa 4.000 lavoratori, offrendo finalmente serenità a numerose famiglie siciliane che da anni vivono nell’incertezza del precariato.

Non solo gli Asu beneficeranno di questo provvedimento, ma anche oltre 2.000 lavoratori ex Pip e circa 200 ex dipendenti del bacino ex Keller vedranno finalmente risolte le loro situazioni occupazionali.

Questi casi, lungamente irrisolti, rappresentano un successo amministrativo che contribuisce a mantenere livelli occupazionali stabili e a restituire dignità a numerosi lavoratori.

Le parole di Falcone sottolineano l’importanza del lavoro amministrativo e della dedizione nell’ottenere risultati concreti a vantaggio della Sicilia e dei suoi cittadini.

