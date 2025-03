Congresso FdI Capo d’Orlando, Gazia il nuovo Coordinatore

A Capo d’Orlando si è tenuto il primo Congresso comunale di Fratelli d’Italia per la nomina del Coordinatore e del Coordinamento locali, evento che si inserisce nel quadro dei congressi territoriali promossi dal partito a livello nazionale. Alla presenza della deputazione parlamentare e regionale, hanno partecipato la senatrice Ella Bucalo, l’assessore regionale Elvira Amata e l’onorevole Pino Galluzzo, insieme ai dirigenti nazionali, l’avvocato Ciccio Rizzo e il dottor Gaetano Nanì. La componente giovanile è stata rappresentata dal dottor Francesco Armone, dall’avvocato Salvatore Ragno e da Alessandra Rundo, presidente del Circolo Gioventù Nazionale Nebrodi.

I lavori del congresso sono stati presieduti dal coordinatore provinciale di FdI Messina, l’avvocato Giosuè Giardina, affiancato dal vice coordinatore provinciale dottor Nuccio Ricciardello e dal dottor Gaetano Nanì, componente dell’Assemblea Nazionale di FdI e sindaco di Naso. Tra le autorità locali, ha preso parte anche il sindaco di Capo d’Orlando, dottor Francesco Ingrillì, che ha portato il saluto istituzionale della città. L’evento ha visto una folta partecipazione di militanti, amministratori locali e simpatizzanti, tra cui il decano della destra orlandina, Salvatore Mantineo, e rappresentanti dei Comuni limitrofi e delle isole Eolie. Il dibattito si è sviluppato attraverso un vivace scambio di opinioni e momenti di confronto tra i presenti.

L’assemblea ha eletto per acclamazione il dottor Sandro Gazia, già presidente uscente del Circolo Territoriale di Capo d’Orlando, come nuovo Coordinatore comunale. Per il Coordinamento sono stati scelti Daniele Conti Nibali, Aurelio Mangano, Maurizio Triscari e Rocco Ciraolo, ai quali si sono aggiunti, su designazione del Coordinatore, la consigliera comunale Linda Liotta ed Enzo Triscari.

Gazia ha inoltre istituito i Dipartimenti tematici del Circolo, affidando la gestione di specifiche aree a diversi esponenti: Francesco Valenti per la Cultura, Alfredo Gugliotta per i Lavori pubblici e la manutenzione, Francesco Turdo per l’Urbanistica, Marinella Ricciardello per il Turismo, Basilio Carlo Stella per la Famiglia e le Politiche sociali, Filippo Pizzino per la Sanità, Daniele Gazia per la Scuola, Sebastiano Giuffrida per le Attività produttive, Salvatore Letizia per Territorio, Infrastrutture e mobilità, Lucia Carcione per le Politiche ambientali e il benessere animale, Carmelo Ciminata per il Lavoro, la Formazione e le Politiche sindacali, Nuccio Oriti per l’Impiantistica sportiva e l’Avviamento allo sport e Daniele Conti Nibali per le Politiche giovanili.

