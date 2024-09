Arrestato a Messina 33enne per possesso di oltre sette chili di droga

Un uomo di 33 anni, con precedenti penali, è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Messina Sud con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine avevano monitorato l’abitazione del sospetto per diversi giorni, notando frequenti andirivieni di persone, prevalentemente giovani, alcune delle quali già note per l’assunzione di droghe. Nel primo pomeriggio di ieri, dopo ulteriori osservazioni nei pressi della residenza, i Carabinieri della Stazione di Messina Gazzi hanno effettuato un’irruzione per eseguire una perquisizione domiciliare.

Durante la ricerca, all’interno dell’armadio del salone, è stata rinvenuta e sequestrata una busta contenente quasi 600 grammi di marijuana e un’altra con oltre 170 grammi di hashish. Sono stati inoltre confiscati un bilancino di precisione con residui di stupefacenti e la somma di mille euro, presumibilmente proventi dall’attività di spaccio illegale. Nel garage dell’abitazione, di proprietà dell’indagato, i militari hanno trovato oltre 6,5 kg di marijuana suddivisa in buste di cellophane termosaldate, nascoste in parte in un trolley e in parte in un borsone, oltre a un secondo bilancino di precisione.

Tutta la sostanza stupefacente sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio. L’uomo è ora detenuto presso il carcere di Messina Gazzi, in attesa di disposizioni dell’Autorità Giudiziaria.

