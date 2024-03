14enne si spara un colpo in testa, incidente o tentato suicidio?

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Gela, nella provincia di Caltanissetta, dove un ragazzo quattordicenne è stato gravemente ferito da un colpo di pistola alla testa. Attualmente ricoverato in condizioni critiche presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, il giovane è al centro di un’indagine condotta dalla Polizia locale, che cerca di fare luce sulla dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto emerso, il giovane è stato trovato dalla madre, riverso a terra in una pozza di sangue, all’interno della propria abitazione in via Pitagora. Le circostanze del tragico evento sono al momento oggetto di accertamento da parte delle autorità competenti. Si indaga, infatti, per determinare se si tratti di un tentato suicidio o di un tragico incidente.

Da quanto si apprende, entrambi i genitori del ragazzo sono impiegati presso una ditta di vigilanza privata. Al momento dell’incidente, il ragazzo si trovava da solo in casa, e si presume abbia fatto uso della pistola di servizio della madre. Tuttavia, non è ancora stato possibile stabilire se il giovane abbia agito intenzionalmente o se si sia trattato di un tragico incidente.

© Riproduzione riservata.