22 chili di cocaina in auto, arrestato 51enne palermitano a Messina

A Messina, durante un’operazione finalizzata alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un uomo di 51 anni originario di Palermo. L’operazione, coordinata dal Questore Annino Gargano e supportata dall’unità cinofila della Guardia di Finanza, si è svolta presso gli imbarcaderi della Rada San Francesco.

L’accusa mossa al fermato è di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Durante i controlli, il cane antidroga Ghimly ha segnalato la presenza di droga all’interno dell’autovettura dell’uomo. Successive verifiche condotte presso la caserma “Nicola Calipari” hanno confermato che il veicolo conteneva circa 22 chilogrammi di cocaina.

La droga era stata nascosta in un vano appositamente creato sotto il pianale del mezzo, noto come “sottofondo”, e sigillata in venti involucri impregnati di profumo per camuffarne l’odore. Secondo le stime, il quantitativo sequestrato, una volta lavorato, avrebbe permesso di ottenere almeno 105.000 dosi destinate al mercato illegale.

Oltre alla sostanza stupefacente, gli agenti hanno sequestrato anche una somma di 815 euro in contanti, ritenuta verosimile provento dell’attività di spaccio. Completate le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Messina Gazzi, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

