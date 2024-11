Tamajo, sostenibilità e qualità priorità per il turismo siciliano

Il governo regionale della Sicilia rafforza il proprio impegno verso un turismo sostenibile e di qualità, puntando al sostegno delle imprese locali come strumento per valorizzare il territorio e incentivare l’economia. Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, ha illustrato questa strategia intervenendo al convegno “Il turismo come motore trainante per l’economia e lo sviluppo sociale”, svoltosi questa mattina presso La Sirenetta a Mondello, Palermo.

«Attraverso il sostegno alle imprese del settore, il governo regionale sta costruendo un modello di sviluppo che punta a una crescita sostenibile, al miglioramento dell’offerta turistica e a rafforzare l’identità del territorio», ha dichiarato Tamajo, esponendo l’intento di promuovere un turismo che non solo attragga visitatori, ma che sia anche un volano per l’economia regionale e un mezzo per valorizzare le risorse naturali e culturali dell’isola. Secondo l’assessore, le aziende siciliane rivestono un ruolo chiave nel creare esperienze autentiche, che offrono ai turisti un’immersione completa nelle tradizioni e bellezze locali.

All’incontro hanno partecipato esperti del settore turistico e rappresentanti istituzionali, che hanno discusso di temi rilevanti come la sostenibilità, la necessità di infrastrutture adeguate e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia. Durante il suo intervento, Tamajo ha posto l’accento sull’importanza della collaborazione tra enti pubblici e privati, definendola essenziale per consolidare il turismo come uno dei pilastri fondamentali dell’economia siciliana.

Concludendo, l’assessore ha evidenziato il ruolo dell’Assessorato alle Attività produttive nel favorire gli investimenti e creare nuove opportunità, ribadendo come l’ente sia strategicamente impegnato a facilitare la crescita del settore e a costruire un sistema turistico più solido e sostenibile.

© Riproduzione riservata.

