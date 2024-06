Carabinieri di Bagheria a scuola, insegnanti per un giorno

Giornata emozionante per gli studenti della Scuola Elementare “Giuseppe Bagnera”, che hanno accolto i Carabinieri della Compagnia di Bagheria. Guidati dal Maggiore Francesco Battaglia e dal Luogotenente Vincenzo Ruggieri, i militari hanno ricambiato la visita che i bambini avevano fatto alla caserma durante l’anno scolastico 2023/2024.

L’evento, svoltosi nel cortile della scuola, ha visto i Carabinieri presentarsi con un imponente schieramento di mezzi: Alfa Giulia e motociclette della Sezione Radiomobile, Jeep Renegade della Stazione, artificieri Antisabotaggio di Palermo con un robot, e il Nucleo Cinofili accompagnato dal pastore tedesco “Blade”.

L’incontro è stato organizzato in due turni: il primo per gli alunni delle prime e seconde classi, e il secondo per quelli delle terze, quarte e quinte. Gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti, hanno avuto l’opportunità di porre domande ai militari e conoscere i vari reparti dell’Arma. I bambini sono saliti sulle autovetture e sulle motociclette e hanno interagito con “Blade”, il pastore tedesco.

La mattinata, frutto di una stretta collaborazione tra l’Arma locale e la dirigente scolastica Caterina Oliveri, insieme alla maestra Francesca Antieri, referente del progetto, ha consolidato i rapporti tra i Carabinieri e le scuole del territorio. Negli ultimi anni, i Carabinieri hanno tenuto numerose conferenze su temi cruciali come il bullismo, il cyberbullismo, l’uso consapevole dei social media, la violenza di genere e la cultura mafiosa, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni educative per promuovere una crescita basata su giustizia e rispetto. Questo impegno ha reso il binomio Scuola-Carabinieri particolarmente significativo per la comunità.

