Brolo conquista la Bandiera Lilla per accessibilità e inclusione

Il Comune di Brolo è stato insignito della Bandiera Lilla, il riconoscimento destinato alle amministrazioni che si distinguono per un livello di accessibilità turistica superiore alla media e per l’impegno nel promuovere percorsi di inclusione e miglioramento continuo dei servizi. La cerimonia di consegna si è svolta nella sede municipale alla presenza di Roberto Bazzano, presidente della cooperativa sociale Bandiera Lilla.

Nel corso dell’incontro, Bazzano ha spiegato: «Brolo ha superato a pieni voti la nostra selezione, che prende in considerazione non soltanto la situazione attuale ma anche la progettualità. Abbiamo potuto valutare il lavoro dell’Amministrazione sia attraverso la documentazione sia con sopralluoghi diretti. L’attenzione riguarda spiagge, scuole, cinema e strutture pubbliche. Bandiera Lilla rappresenta un punto di partenza e premia i Comuni che hanno avviato un percorso concreto verso un’accoglienza inclusiva e sostenibile durante tutto l’anno».

Il sindaco Giuseppe Laccoto ha definito il riconoscimento una conferma dell’attività portata avanti dall’Amministrazione, sottolineando che l’obiettivo resta quello di migliorare progressivamente l’accessibilità degli spazi pubblici e dei servizi destinati a cittadini e visitatori. «L’inclusione è un impegno quotidiano che richiede interventi concreti e attenzione costante alle esigenze delle persone», ha affermato.

L’assessore ai Servizi Sociali Tina Fioravanti ha ringraziato gli uffici comunali per il contributo fornito, indicando nella spiaggia attrezzata “Mare senza frontiere”, dedicata a Ninuccio, uno degli esempi più significativi della politica di inclusione adottata dal Comune.

L’assessore Linda Piscioneri ha evidenziato che il riconoscimento consolida il percorso verso un turismo sempre più accessibile, annunciando l’intenzione di proseguire con l’obiettivo di conseguire anche la Bandiera Blu, certificazione della qualità ambientale del litorale e dei servizi. Alla cerimonia era presente anche Carmela Gentile, presidente della Cooperativa Sociale Brolo Integrazione “La Rosa Blu”, che ha richiamato l’importanza della collaborazione tra cittadini, associazioni e operatori per favorire ulteriori miglioramenti in materia di accessibilità e inclusione.

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