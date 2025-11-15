Controlli velocità della Stradale su A18 e A20 dal 16 al 23 novembre

La Polizia Stradale di Messina ha diffuso il programma delle attività di controllo della velocità previste nella settimana compresa tra lunedì 16 e domenica 23 novembre 2025. L’iniziativa, presentata come una misura finalizzata a richiamare l’attenzione degli automobilisti sul rispetto dei limiti, riguarda alcuni tratti dell’A18 Messina-Catania e dell’A20 Messina-Palermo, individuati in base ai dati relativi alla maggiore incidenza di sinistri.

Secondo quanto comunicato, gli strumenti di rilevazione saranno posizionati nei segmenti considerati più critici, con interventi cadenzati nel corso dei diversi giorni. La Polizia Stradale ribadisce che l’obiettivo dell’attività è quello di favorire una guida più prudente. “È fondamentale mantenere la velocità entro i limiti consentiti”, viene sottolineato nella nota, che richiama la necessità di una condotta adeguata per ridurre il rischio di incidenti.

Il calendario dei controlli prevede verifiche il 17, 18, 20 e 21 novembre 2025, con presenza degli operatori nei due assi autostradali in modalità alternata e in entrambe le direzioni di marcia. Le attività saranno quindi distribuite lungo le principali direttrici di collegamento tra Messina, Catania e Palermo, selezionate sulla base del flusso veicolare e delle statistiche sugli eventi incidentali.

L’informativa rientra nella consueta pianificazione periodica dei servizi che la Polizia Stradale rende pubblica per garantire trasparenza e assicurare un quadro aggiornato delle operazioni in corso, con particolare riferimento ai controlli volti alla prevenzione delle condotte di guida a rischio.

👁 Articolo letto 179 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.