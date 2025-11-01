Giubileo Acireale, fede e musica nella Cattedrale per i giovani siciliani

La Cattedrale di Acireale ha ospitato, il 31 ottobre, il Giubileo diocesano dei giovani, un incontro di preghiera e musica che ha riunito circa un migliaio di partecipanti provenienti da varie diocesi siciliane. L’evento, promosso dalla Pastorale Giovanile diocesana e guidato da don Orazio Sciacca, ha avuto come ospiti i The Sun, gruppo musicale noto per il connubio tra fede e musica contemporanea.

La serata è stata aperta dal concerto-testimonianza della band, che ha alternato brani musicali e riflessioni personali. Il frontman Francesco Lorenzi ha dichiarato: «Siamo testimoni che la luce è più forte del buio. La nostra musica nasce dal desiderio di dire ai giovani che la felicità è possibile, che la fede è una rivoluzione di amore e libertà».

Successivamente si è tenuta la Concelebrazione Eucaristica, animata dal gruppo strumentale Mater Salvatoris della parrocchia SS. Salvatore di Acireale. Durante l’omelia, il vescovo Antonino Raspanti ha rivolto un appello ai giovani: «La disonestà non trionfa, l’incoerenza e la prepotenza non vincono ma perdono. Cristo è morto, ma è Risorto. Voi giovani siete la speranza, avete la verità che è Gesù».

Alla celebrazione ha partecipato anche il cardinale Paolo Romeo. Don Orazio Sciacca, al termine della serata, ha espresso il proprio ringraziamento: «La musica parla dove le parole non arrivano. Questa è stata una vera esperienza di Chiesa: giovani che cantano, pregano e si commuovono».

Il Giubileo dei giovani è stato realizzato con il sostegno della Regione Siciliana, del Comune di Acireale, del CSVE e di vari benefattori.

