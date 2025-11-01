Previsioni Meteo, fine settimana instabile in Sicilia, migliora domenica

Le condizioni meteorologiche del fine settimana in Sicilia saranno caratterizzate da una prevalente variabilità, con nubi diffuse e qualche debole precipitazione.

Sabato, infiltrazioni di aria umida interesseranno la Regione, determinando un cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, ma con fenomeni di modesta intensità. Sul litorale tirrenico sono attese piogge e rovesci, localmente temporaleschi, nella prima parte della giornata, seguiti da un miglioramento nel pomeriggio. Il litorale ionico registrerà un aumento della nuvolosità con lievi piogge dal pomeriggio, mentre sul versante meridionale e nelle aree interne le precipitazioni saranno deboli e in graduale esaurimento in serata. Anche sull’Appennino si prevedono nubi dense al mattino con deboli piogge in attenuazione nelle ore successive. I venti saranno deboli dai quadranti nord-occidentali, tendenti a ruotare da nord-est, con mari mossi e zero termico attorno ai 3.700 metri.

Domenica, una lieve diminuzione della pressione favorirà l’ingresso di correnti più umide con un aumento della copertura nuvolosa. Nel corso della giornata il cielo sarà prevalentemente molto nuvoloso, specie dal pomeriggio. Lungo le coste tirreniche, ioniche e meridionali, così come nelle aree interne, si alterneranno schiarite e annuvolamenti. Sull’Appennino si prevedono nubi sparse per l’intera giornata con possibili nebbie serali. I venti saranno deboli, provenienti dai quadranti nord-orientali, con mari generalmente poco mossi. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3.800 metri. – Fonte 3Bmeteo.

