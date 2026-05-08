Atm Messina, sciopero proclamato dai sindacati per l’8 giugno

Nuova mobilitazione sindacale all’interno di ATM Messina. Dopo lo sciopero di quattro ore dello scorso 5 maggio, le sigle Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti hanno annunciato una seconda giornata di protesta prevista per lunedì 8 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 16 e le 24.

Le organizzazioni sindacali hanno spiegato che permane uno stato di conflittualità con l’azienda e che, anche dopo la precedente astensione dal lavoro, non sarebbero stati registrati progressi significativi sul piano delle relazioni industriali e dell’organizzazione del servizio. In una nota congiunta, i sindacati indicano come ancora aperte le questioni riguardanti la gestione del personale, le presunte violazioni dell’Accordo Integrativo Aziendale e del contratto collettivo nazionale, oltre alle criticità legate a turni, ferie, riposi, sicurezza e condizioni operative.

Le stesse sigle hanno inoltre replicato alla comunicazione diffusa dall’azienda, contestando l’impostazione del confronto proposto da Atm. Secondo quanto riferito, la posizione aziendale escluderebbe il riconoscimento delle problematiche segnalate dalle organizzazioni dei lavoratori, risultando incompatibile con il richiamo a un confronto definito “sereno e costruttivo”.

I sindacati hanno anche criticato la richiesta di sospendere lo stato di agitazione come condizione preliminare per avviare una nuova fase delle relazioni industriali. Una scelta che, secondo le organizzazioni, rischierebbe di limitare le prerogative sindacali e di subordinare il dialogo alla rinuncia preventiva agli strumenti di protesta.

Nel documento conclusivo, Filt Cgil, Uil Trasporti, Faisa Cisal e Orsa Trasporti ribadiscono la disponibilità al confronto istituzionale e sindacale, purché accompagnato da “soluzioni concrete, definite e immediatamente applicabili”. In assenza di sviluppi ritenuti soddisfacenti, lo stato di agitazione e le iniziative già proclamate resteranno confermati.

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