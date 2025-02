Completato il trasferimento al Pronto Soccorso Policlinico Messina

Il trasferimento dei pazienti al rinnovato Pronto Soccorso del Policlinico di Messina, situato nel Padiglione E, è stato completato nelle ultime ore. L’operazione, iniziata ieri con il trasferimento dei pazienti della Medicina d’Urgenza, si è conclusa oggi con lo spostamento di coloro che si trovavano presso il Padiglione C.

A partire dalle ore 15, la prima ambulanza del servizio 118 ha raggiunto la camera calda del Padiglione E, segnando così l’inizio dell’operatività della nuova struttura. Anche i pazienti che si recano autonomamente in pronto soccorso possono ora dirigersi direttamente a questa sede, che è stata adeguata per accogliere tutte le urgenze ed emergenze.

Il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Messina, Giorgio Giulio Santonocito, ha espresso il proprio apprezzamento nei confronti del personale sanitario coinvolto nel trasferimento. “Ringrazio tutto il personale per il lavoro profuso in questi giorni e per aver contribuito al raggiungimento di questo obiettivo così importante per la città e per la salute delle persone”, ha dichiarato.

L’operatività del Pronto Soccorso nel Padiglione E rappresenta un passo significativo per la gestione delle emergenze a Messina, garantendo spazi rinnovati e attrezzature adeguate per l’assistenza sanitaria.

