Messina, il Consiglio approva atto “Salva Contesse” all’unanimità

Il Consiglio Comunale di Messina ha approvato all’unanimità, con 18 voti favorevoli su 18 presenti, l’atto di indirizzo denominato “Salva Contesse”, promosso dal consigliere Raffaele Rinaldo. Il documento sollecita una revisione del tracciato ferroviario previsto nell’ambito del progetto del Ponte sullo Stretto, la cui uscita di galleria è oggi prevista nel cuore del villaggio di Contesse.

Secondo l’atto, la soluzione in vigore deriva da una variante approvata nel 2010 che ha modificato il tracciato originario previsto a Gazzi, in un’area non urbanizzata e a vocazione industriale. Il testo sottolinea come l’ipotesi iniziale avrebbe evitato espropri e impatti sull’abitato e sul tessuto sociale del quartiere.

Alla seduta ha partecipato il sindaco Federico Basile, che ha garantito “un impegno personale e istituzionale” per sottoporre istanza a Rete Ferroviaria Italiana e alla Società Stretto di Messina, al fine di individuare soluzioni alternative meno invasive.

Contemporaneamente, il Comitato SOS090, con il sostegno di Rinaldo e dei consiglieri circoscrizionali Tonino Stracuzzi, Pietro D’Arrigo e Assunta Cavallaro, ha avviato la raccolta firme in piazza Ignazio Lax. Nella prima giornata sono state raccolte 423 sottoscrizioni, a testimonianza della contrarietà dei residenti. L’iniziativa proseguirà giovedì 7 agosto, dalle 16:00 alle 20:00, nello stesso luogo.

