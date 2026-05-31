Calabrò: “Al nuovo sindaco lasciati quasi 24 milioni di euro”

L’ex sindaco Pinuccio Calabrò rivendica i risultati ottenuti dalla propria amministrazione e sostiene di aver lasciato al nuovo governo cittadino risorse già assegnate per un valore complessivo vicino ai 24 milioni di euro. A questa cifra, precisa l’ex primo cittadino, si aggiungono ulteriori 8 milioni provenienti dai finanziamenti europei riconosciuti al Comune nell’ambito del programma Siru.

Calabrò evidenzia come i provvedimenti già adottati, i decreti approvati, le somme incassate e i progetti in fase di realizzazione rappresentino un patrimonio amministrativo concreto. Secondo l’ex sindaco, tali elementi dimostrerebbero l’esistenza di una struttura già operativa e pronta a proseguire il proprio percorso. “I dati relativi ai finanziamenti ottenuti, alle opere avviate e ai progetti programmati smentiscono i professionisti del dissenso”, afferma Calabrò, aggiungendo che “il nuovo sindaco eredita una macchina avviata con 29 opere strategiche già finanziate e decretate”.

Tra gli interventi indicati figura il recupero del complesso monastico dei Basiliani, destinato a funzioni socioculturali e tuttora in fase di realizzazione. Nell’elenco rientrano inoltre opere di efficientamento energetico, riqualificazione di edifici scolastici e interventi per la sicurezza della rete viaria. Viene inoltre richiamato il finanziamento ottenuto per il prospetto e la sala convegni di Villa Oasi, formalizzato con un decreto del 10 aprile 2026.

“Grazie a un intenso lavoro istituzionale svolto tra Roma e Palermo, la mia amministrazione ha consegnato al nuovo sindaco quasi 24 milioni di euro”, dichiara ancora Calabrò.

Nel frattempo Nicola Barbera, già vicesindaco e candidato del centrodestra alle ultime amministrative, ha annunciato la volontà della coalizione di svolgere un’opposizione collaborativa, mettendo a disposizione della nuova amministrazione le informazioni necessarie sui progetti già avviati. Tra le ipotesi al vaglio del sindaco Scolaro vi sarebbe anche la creazione di un ufficio dedicato alla ricerca e all’acquisizione di fondi regionali, nazionali ed europei, proposta già inserita nel programma amministrativo sostenuto da Barbera.

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