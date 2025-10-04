Sciopero generale a Messina: 1.500 in piazza per Gaza

A Messina si è svolta una manifestazione nell’ambito dello sciopero generale proclamato dalla Cgil, con la partecipazione di circa 1.500 persone tra lavoratori, studenti e cittadini. L’iniziativa, indetta in solidarietà con la popolazione di Gaza, ha avuto origine dopo l’abbordaggio della nave “Global Sumud Flotilla” da parte della Marina israeliana in acque internazionali.

Il corteo è partito alle 9:30 da piazza Antonello, percorrendo corso Cavour, via Tommaso Cannizzaro e via Garibaldi, per poi concludersi in piazza Unione Europea. Durante la marcia, i partecipanti hanno chiesto giustizia e la cessazione delle ostilità nella Striscia di Gaza.

Giunti davanti a Palazzo Zanca, alcuni manifestanti si sono seduti sulla sede stradale e successivamente sono entrati all’interno del municipio, raggiungendo il Salone delle Bandiere. L’accesso è stato poi temporaneamente bloccato dalle forze dell’ordine, generando momenti di tensione. I partecipanti hanno chiesto di poter tenere un’assemblea pubblica pacifica e di dialogare con l’Amministrazione comunale.

Il sindaco Federico Basile è uscito dal Palazzo per incontrare i manifestanti in piazza. «La vostra è stata una protesta legittima, nessuna preclusione da parte nostra. A Gaza siamo in presenza di un genocidio», ha dichiarato il primo cittadino.

Durante la manifestazione non si sono registrati blocchi presso le stazioni ferroviarie né agli imbarchi per la Sicilia. Per l’attraversamento dello Stretto sono stati garantiti i servizi minimi essenziali.

👁 Articolo letto 191 volte.© 2025 Riproduzione Riservata.